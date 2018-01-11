تكريم الفائزين بـ «الشارقة للتميز الاقتصادي» نهاية يناير

الشارقة (الاتحاد)

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأمانة جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي لعام 2017، في 31 يناير الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي» ضمن دورة عام 2017، الذي عقد في مقر الغرفة أمس الأول، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعضو مجلس أمناء الجائزة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وخالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، وندى الهاجري منسق عام الجائزة.

وبحث مجلس الأمناء خلال الاجتماع سير العمل في المراحل التنفيذية للدورة الحالية من الجائزة، في ضوء انتهاء مرحلة الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت الاقتصادية المشاركة والمسجلة بالجائزة بمختلف فئاتها الست، حيث جرى استعراض نتائج مرحلة التقييم الميداني للمنشآت.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة، تحقيق الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنشر ثقافة التميز المؤسسي، وتبني معايير الجودة والإبداع والابتكار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.