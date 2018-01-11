منصور بن محمد يكرم خريجي الدفعة الثالثة من «أكاديمية دبي لريادة الأعمال»

دبي (وام)

كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خريجي رواد الأعمال في الدفعة الثالثة «العام 2016 و2017» من «أكاديمية دبي لريادة الأعمال»، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

وشمل التخريج مجموعة من رواد الأعمال الذين التحقوا بالأكاديمية للحصول على واحدة من الشهادات التالية: دبلوم ريادة الأعمال، الشهادة المهنية للضيافة وإدارة المطاعم، برنامج «شاهد على الإبداع والابتكار»، والمنصة المرنة لإطلاق المشاريع.

ويأتي التخريج بمثابة تتويج للذين سعوا إلى تطوير مهاراتهم لتحقيق التميز والإبداع والتنافس في دخول ميادين العمل.

وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد 260 من الخريجين خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي؛ وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدد من كبار المسؤولين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب مجموعة من رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما كرم سموه شركاء الأكاديمية في التعليم، وهم هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وجامعة دبي، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، ومجموعة سييد لتطوير ريادة الأعمال، والمجموعة الدولية لتدريب الأعمال. وقال القمزي إن اقتصادية دبي ومؤسساتها تحرص، على تهيئة البيئة المثالية لجميع الفئات الراغبة في إقامة مشاريعها الخاصة على أرض دبي، ومن هذا المنطلق تلعب أكاديمية دبي لريادة الأعمال دوراً حيوياً في تأهيل أصحاب الفكر والراغبين في الخروج بمشاريع ذات ملمس إبداعي وقيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الأكاديمية حققت نقلة نوعية منذ انطلاقتها وحتى العام 2017، إذ تمكنت من رفع عدد المتدربين لديها بنسبة 200% خلال 3 أعوام فقط ليبلغ عددهم 2480 متدرباً خلال عام 2017، وهذا يدل على المكانة والسمعة الطيبة اللتين تتمتع بهما الأكاديمية في الوسط التعليمي.