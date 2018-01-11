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برعاية هزاع بن زايد.. ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية يختتم فعالياته

اقتصاد أبوظبي ينمو %3 في المتوسط حتى عام 2021
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تاريخ النشر: الخميس 11 يناير 2018

بسام عبد السميع (أبوظبي)

توقعت دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال الفترة من 2018 – 2021، في المتوسط، نحو 3%، فيما يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 1.6%، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2%.

جاء ذلك في تقرير التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي الذي قدمت نتائجه الدائرة في ختام الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018 بأبوظبي أمس، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإماره أبوظبي.

واستعرضت الدائرة في تقريرها أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة، والتي من أبرزها عجز التجارة عن مواكبة النمو في الناتج المحلي، وتباطؤ الإنتاجية، وتقلبات وعدم استقرار كبرى اقتصادات دول العالم، موضحة العوامل والمتغيرات الخارجية التي أثرت في الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، ولخصتها في الطلب الخارجي على الصادرات السلعية غير النفطية، وعائدات النفط، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والطلب المحلي.

وأبدت اقتصادية أبوظبي في تقريرها تطلعها لاستمرار تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي معدلات نمو مستقرة نسبيا خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل تعافي عدد من الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، فيما يقود هذا النمو الأنشطة ذات القيمة المعرفية العالية والمستهدفة في خطة أبوظبي، وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وتحديداً أشارت الدائرة إلى أهم التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي في عام 2018، ومن أبرزها تحقيق معدل نمو مرتفع لأهم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتحديداً التشييد والبناء بنسبة 4.3%، والأنشطة العقارية 3.7%، والأنشطة المالية والتأمين 4.8%، والصناعات التحويلية 4.3%، وخدمات الأعمال 5.1%، والفنادق والمطاعم 7.5%. ... المزيد
     
 

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