«مطبخ» الهويَّات

د. هند السليمان

للطعام ولعلاقتنا بالطعام حكايات لا تنتهي. محاولة التعرف عليها هي محاولة للتعرف على ذواتنا وعلى التجارب التي خاضتها مجتمعاتنا. وفقاً للباحثين، بدايات ظهور المطبخ كانت منذ 500 ألف سنة، بينما استخدام النار كان منذ 79 ألف سنة. ما دلالة هذه الأرقام؟ وهل بدايتها تعني بداية تشكل مفهوم التجمعات البشرية وبالتالي نشوء «المجتمع»؟

وفقاً لعلماء الأنثروبولوجيا يعد ظهور «المطبخ نهاية مرحلة الاكتفاء الذاتي»، لما يتطلبه المطبخ من تعاون اجتماعي. عملية الطبخ تحتاج وقتاً للإعداد وللمراقبة، كما تحتاج لمن يقوم بإحضار ما سيتم طبخه، وتصنيع تجهيزات المطبخ وأدواته اللازمة للطبخ. لم تعد المسألة قطفاً والتهاماً فقط، بل عملية تستوجب تحضيرات. هذه التحضيرات تتطلب تعاون عدد من الأفراد. وجود هؤلاء الأفراد لتأدية تلك المهمة يتطلب تقسيماً للأعمال بينهم، وبالتالي عملية التقسيم ستمنح البعض امتيازات وفقاً لقدراتهم، وهذا سيخلق تفاوتاً تراتبياً يمنح البعض أدواراً قيادية، وآخرين أدوار أتباع. أليس هذا هو التنظيم الاجتماعي للمجتمعات الحديثة بشكله المبسط؟ ليتحول الطعام وفق هذا المنظار، إلى أحد تمثيلات السلطة ووسيلة للثروة وأداة للتداول، فوفقاً للأعراف زعيم القبيلة أو حاكم القرية هو على الأغلب من يمتلك أكبر مخزون من الطعام، ألم تكن الثروة سابقاً تحسب وفقاً لكمية الطعام التي يمتلكها أحدهم، بل إن العملة النقدية للتداول في ذلك العصر كانت أحد أصناف الطعام.

الطعام والتغير الاجتماعي

من هنا، أول تساؤل حول مجتمعاتنا يتعلق بمغزى وجود المجتمعات خارج مسألة تأمين الطعام والأمان لأفراد المجتمع. ليصبح السؤال: هل كان للأسرة وجود في شكلها الحالي لولا اختراع فكرة طبخ الطعام ومراحل إعداد الوجبات؟ هل للأسرة وجود أو معنى للوجود بلا مائدة طعام؟ بل إن نظرية التطور أشارات إلى تأثيرات أغذية معينة كأحد العوامل التي أسهمت بتشكل الإنسان الحالي ببنيته الذهنية والجسدية. وبالتالي يصبح للطعام تأثير فيزيقي لا على جسد الإنسان فقط، بل وعلى بنية الإنسان الفكرية والثقافية وبنية المجتمعات البشرية.