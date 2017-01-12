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أخيرا .. العلماء يكتشفون كيف يسبب التوتر النوبات القلب والجلطات الدماغية
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

بوسطن (الاتحاد)

يبدو أن العلماء اكتشفوا أخيرا السبب الذي يجعل الضغط والتوتر يؤديان إلى الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية وهو ما يثير آمالا في إمكانية الحيلولة دون الإصابة بتلك النوبات.

وظل الخبراء لسنوات في حيرة من أمرهم بشأن كيفية تسبب القلق المزمن في حدوث مشكلات بالقلب. لكن العلماء توصلوا إلى أن الأشخاص الذين يزيد لديهم النشاط في جزء من المخ مرتبط بالتوتر – وهو اللوزة الدماغية – يزيد احتمالات الإصابة بالأمراض القلبية. واللوزة الدماغية مسؤولة عن إبلاغ النخاع الشوكي بإنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

وقد يؤدي التوتر المزمن إلى زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي قد تنتج صفائح دموية في الأوردة وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب حسبما يرى العلماء.

ويقول رئيس فريق البحث الدكتور أحمد توكل من هارفرد ميديكال سكول ومستشفى ماساشوسيتس العامة "نتائجنا تعطي رؤية فريدة حول كيفية تسبب التوتر العصبي في الإصابة بأمراض القلب... هذا يزيد من احتمالات أن يكون للحد من الضغط العصبي فوائد تتجاوز تحسن الشعور بالراحة النفسية."

أضاف "التوتر المزمن من الممكن التعامل معه على أنه عامل خطر مهم (يؤدي) للإصابة بأمراض القلب. ... المزيد
     
 

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