رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بتعيين ونقل وإنهاء خدمات سفراء

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية، بتعيين ونقل وإنهاء خدمات سفراء، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، حيث أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 172 لسنة 2017 بإنهاء مهام المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، ونص المرسوم على «تنهى مهام علي عزير عبد الله الشعفار عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي كمندوب دائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، وينقل إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونص في مادته الثانية أنه «على وزير الخارجية والتعاون الدولي، تنفيذ المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 173 لسنة 2017، والذي نص على «إنهاء مهام صقر ناصر أحمد عبد الله الريسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية البوسنة والهرسك».

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 174 لسنة 2017، بتعيين عبد السلام حارب عبيد الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو، سفيراً غير مقيم للدولة، لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية كوسوفو.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 180 لسنة 2017 بشأن تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة شؤون الرئاسة، ونص المرسوم على تعيين ناصر محمد ناصر المر الزعابي، مديراً لمكتب شؤون المواطنين، بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويتبع نائب وزير شؤون الرئاسة.