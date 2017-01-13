المواد التلفزيونية تربك وجدان الطفل

خورشيد حرفوش (القاهرة)
لا أحد يستطيع أن ينكر تراجع دور الأسرة كعامل فاعل ومؤثر في التنشئة الاجتماعية للطفل، وتأثيرات القيم الأخلاقية والثقافية والاجتماعية التي ينتمي إليها، ويتبناها الوالدان والأسرة والمجتمع أمام التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لوسائل الاتصال، خاصة التلفزيون الذي يتفوق في تأثيراته عن وسائل الاتصال الأحدث كشبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، لكونه متاحاً أمام عدد أكبر من الأطفال الذين ينتمون لكل الطبقات الاجتماعية، خاصة فئة الأطفال الصغار دون سن السادسة، وفي ظل عوامل عديدة تساعد على بقاء الطفل ساعات طويلة أمام شاشة التلفزيون، وفي ظل «سيولة» إعلامية تجارية لا تخضع لأي رقابة يكمن الخطر في تعريض قيم الطفل للتشويه، أو إكسابه أفكاراً وسلوكات غير مقبولة.
تدمير بطيء
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أما إذا تركت الأم الحبل على الغارب، فإن الطفل، وفقه، لن يستطيع تمييز النافع من الضار. ويذكر أنه يجب أن تنبه الأم إلى المساحة التي يمكن أن يشاهدها الطفل حتى من أفلام «الكارتون»، ويجب أن تنتبه إلى مضامين العنف أو التسيب أو الانحلال فيها، ولابد أن يناقش الأبوين ما قد يثير اهتمام الطفل، ولا يتركانه فريسة للفزع والحيرة والتخيل الخاطئ والانجراف نحو الخيال المنحرف، أو البحث عن قوى خفية غامضة، أو شخصيات خارقة، أو ضلالات فكرية هي بمثابة «سم في العسل».
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ثقافة الوالدين
تؤكد الخبيرة التربوية انتصار الحكيم أهمية ثقافة الوالدين ووعيهم بخطورة العلاقة بين التلفزيون أو أي وسيلة إعلامية كالسينما أو حتى مجلات الأطفال، والطفل نفسه، مضيفة: «لا أمانع أن أن يشاهد الطفل فيلما كارتونياً يصور الأسد وكأنه مغلوب على أمره أمام فأر، أو غلبة شخص ضعيف على آخر شرير، لكن لا يجب أن يرى الطفل أشخاصاً يدبرون جريمة قتل، أو مشهداً لضحية يفترسها وحش آدمي مغتصب. أو ضحية تفقد حياتها بين أصابع مجرم خنقاً. هنا يجب أن يكون للآباء وقفة أمام رغبات أطفالهم لمشاهدة مثل هذه البرامج أو الأفلام بزعم أنها تعجبهم».
وتؤكد أنه «لا يجب ترك الطفل في الوقت ذاته فريسة للشك والقلق والخوف مما يشاهد، ولا مانع من مناقشته من دون إملاء على إرادته دون فهم. فالطفل قد يمتلئ رعباً من مشاهدة فيلم ما، لكنه يرغب أيضاً في تكرار مشاهدة أفلام مماثلة، وعندما يشاهد فيلماً يحتوي على مشاهد جنسية من المؤكد أنه يقف أمام تساؤلات عديدة، في الوقت الذي يعزف فيه الوالدان عن شرحها له، ومن ثم تتراكم التساؤلات الغامضة التي تضر بالطفل وبمعارفه»، موضحة أن في مثل هذه المواقف تلعب ثقافة الأبوين دوراً مهماً في السيطرة على مدخلات المعرفة للطفل، وعليهما أن يشرحا له ما يسأل عنه بلغة سهلة وبسيطة وفي حدود استيعابه وعمره.