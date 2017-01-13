5 ابتكارات.. مفاجأة نيسان لعشاقها

يحيى أبو سالم (دبي)

فاجأت الشركة اليابانية العريقة «نيسان» عشاقها ومحبيها بالعديد من التقنيات والابتكارات في عالم قيادة السيارات، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية التي أسدل الستار عنه مؤخراً في مدينة لاس فيجاس الأميركية، حيث ركزت الشركة من خلال هذه التقنيات على المساهمة في بناء مستقبل خالٍ تماماً من الانبعاثات الضارة والحوادث المميتة على الطرقات.

أولاً: التنقل الذاتي السلس

قدمت الشركة اليابانية خلال المعرض 5 ابتكارات تقنيات، أكدت الشركة أنها ستلبي حاجات قائدي المركبات من ذوي الدخل المتوسط، حيث جاء في مقدمتها تقنية «التنقل الذاتي السلس» التي تهدف إلى تقليص الوقت الذي تستغرقه السيارات ذاتية القيادة لاتخاذ القرارات على الطريق.

تولت شركة «ناسا» الأميركية، تطوير هذه التقنية التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي للسيارة مع قدرات الإنسان، بما يتيح للسيارة ذاتية القيادة اتخاذ القرارات المناسبة في الحالات، التي لا يمكن التنبؤ بها، وتوفير إحاطة شاملة عبر مفهوم الذكاء الاصطناعي في السيارة، وتتيح هذه التكنولوجيا التي تندرج في إطار رؤية الشركة للتكامل الذكي، لملايين السيارات ذاتية القيادة التكامل مع السائقين، وفق إطار زمني سريع الوتيرة.