«الأبيض» في مهمة «ترويض الأسود» بذكريات «خليجي 21»

الكويت (الاتحاد)

دقت «ساعة الحقيقة»، وخطوة واحدة تفصلنا عن «نهائي الأحلام».

90 دقيقة في غاية الأهمية للاقتراب من «الزعامة الخليجية»، وحصد اللقب للمرة الثالثة، بعد عامي 2007 و2013، والأخيرة على حساب العراق نفسه في «خليجي 21» بالبحرين.

«الأبيض» ليس أمامه اليوم إلا ترويض «أسود الرافدين»، ليلعب على اللقب مع المتأهل من المباراة الأخرى في «مربع ذهب» بطولة «خليجي 23» بين عُمان والبحرين.

يدخل منتخبنا مباراة الدور قبل النهائي أمام نظيره العراقي، بطموحات عالية ورغبة في الحسم، والاقتراب من تحقيق حلم لقب البطولة، والوصول إلى اللقاء الختامي، في مباراة تعد بمثابة النهائي المبكر بين الفريقين، وتعيد إلى الأذهان نهائي «خليجي 21»، عندما نجح «الأبيض» في القبض على «أسود الرافدين»، وتستدعي «كتيبة الأبيض» أجواء تلك البطولة التي شهدت ميلاد نجوم المنتخب، وعلى رأسهم عمر عبد الرحمن، بينما في البطولة الحالية ولد أكثر من نجم سيكون إضافة لمسيرة «الأبيض» على رأسهم علي مبخوت ومحمد المنهالي وخليفة مبارك.