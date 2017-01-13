قياديات يتعهدن بـ 365 يوماً في ربوع «الخير»

أحمد النجار (دبي)

استقبلت 5 إماراتيات يقدن جمعيات ومؤسسات خيرية وتطوعية وإنسانية «عام الخير» بحفاوة كبيرة، وعبرن لـ «الاتحاد» عن أبرز نشاطاتهن ومبادراتهم المجتمعية التي وضعنها ضمن قائمة أولوياتهن وأجنداتهن لعام 2017، مبديات استعدادهن وحماسهن لتكريس جهودهن لعمل الخير، سواء بالتطوع أو بالمبادرات الإنسانية والأعمال الخيرية، وتوقعن أن يشهد هذا العام زخماً كبيراً من المبادرات والأنشطة النوعية التي ستسهم في نشر ثقافة الخير داخل الدولة وخارجها استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون شعاره «عام الخير»، ضمن 3 محاور هي ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية. وترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية في فئات المجتمع كافة لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية لمجتمع الإمارات والاستفادة من كفاءاتها في المجالات المختلفة. وترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كأحد أهم سمات الشخصية الإماراتية لتكون خدمة الوطن رديفاً لحب الوطن.

إسعاد البشرية

وقالت الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك، رئيسة مجلس إدارة جمعية سواعد الخير، إن «عام الخير عنوان ملهم، ونهج إنساني رسمه حكام الإمارات لعام 2017»، معتبرة أن هذا العام احتفاء بالعطاء والمسؤولية الاجتماعية. وأضافت أن الإمارات ماضية في إسعاد البشرية، وتقديم العون والمساعدة، تعزيزاً لرؤية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في مواصلة مسيرة التنمية والعطاء والخير والتسامح التي وضع دعائمها ورسّخها قولاً وفعلاً.

وأضافت: «نحن بلد يريد الخير للناس، ولا يمكن وصف فرحتنا بإعلان 2017 عاماً للخير، كونه يجسد رؤية المستقبل لمجتمع إماراتي أكثر تكاتفاً وتلاحماً، ويحث على تعميق تواصله وتعزيز أواصر المحبة تحت لواء الخير»، متمنية أن يكون هذا العام فاتحة خير وبركة وسعادة وأمن وأمان على الدولة.