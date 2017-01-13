أسمهان النقبي.. تنشر السلام مع بداية العام

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

وجهت الإعلامية أسمهان النقبي، رسالة سلام من خلال الحلقة الخاصة التي قدمتها على شاشة قناة «أبوظبي» بمناسبة قدوم العام الجديد، حيث عرضت الإنجازات التي حققتها الإمارات عام 2016، كما واكبت احتفالات العاصمة أبوظبي بليلة رأس السنة.

وتعد أسمهان حالياً لتقديم الموسم الثاني من برنامجها «أبوظبي جورميه» الذي يظهر بحلة جديدة بعد أن نال نسبة مشاهدة كبيرة على شاشة تلفزيون أبوظبي.

وعن تفاصيل الموسم الثاني من «أبوظبي جورميه»، قالت: «أبوظبي جورميه» نقطة مفصلية في حياتي الإعلامية، لا سيما أنه أول برنامج أقدمه بمفردي على شاشة «أبوظبي»، خصوصاً أن أغلب البرامج التي قدمتها كانت مشتركة، فرغم السعادة التي غمرتني، شعرت برهبة وخوف، لأنني لا أعرف إذا كان الجمهور سيتقبلني في هذه النوعية من البرامج أم لا، لكن تقديم أولى حلقات البرنامج التي حققت أعلى نسبة مشاهدة، منحني الحافز الأكبر لتقديم الأفضل، وبذل مجهود أكبر.

حلة جديدة