«صحة أبوظبي»: لا صحة لانتشار «إنفلونزا الخنازير»

أبوظبي( الاتحاد)
دعت الدكتور أمنيات الهاجري مديرة دائرة الصحة العامة في دائرة الصحة بأبوظبي، الجمهور إلى أخذ التطعيمات اللازمة ضد الإنفلونزا الموسمية بهدف الوقاية منها والحد من انتشارها، كما شددت على أهمية استقاء الأخبار من مصادرها وعدم الانجراف وراء الشائعات ونشرها، خاصة تلك التي تتناول انتشار مرض معين في المجتمع أو التحذير من التطعيمات، مشيرة إلى أن وعي المجتمع عامل رئيس في تقليص انتشار الأمراض المعدية.
وأكدت الدكتور أمنيات الهاجري لـ«الاتحاد»، أن دائرة الصحة كثفت حملاتها التوعوية مع بداية موسم «الإنفلونزا الموسمية» والذي يبدأ شهر أكتوبر وينتهي شهر أبريل، بهدف حث أفراد المجتمع على أخذ التطعيمات المضادة للوقاية منه وتقليص انتشاره، حيث إن أخذ التطعيم يسهم بشكل فعال في عدم انتشار العدوى، وكسر رحلة الفيروس من شخص إلى شخص ولا تنكسر هذه الرحلة إلا بتطعيم عدد كبير من أفراد المجتمع.
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وتطرقت الهاجري إلى الممارسات التي تساعد في حماية الفرد من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، منها تعقيم اليد بعد ملامسة الأسطح، خاصة عربات التسوق والتي قد يستخدمها مئات الأشخاص في اليوم ما يسهم في انتشار الأمراض والعدوى،
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