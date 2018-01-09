إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» في تعز

صنعاء (الاتحاد)

قررت اللجنة الأمنية العليا في تعز، أمس الثلاثاء، إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في المحافظة بسبب تغطيتها الهادفة إلى «شق الصف الداخلي للشرعية والتحالف العربي الداعم للشرعية». وقالت اللجنة الأمنية العليا في بيان، إنها قررت «بإجماع أعضائها إغلاق مكتب قناة الجزيرة رسمياً في تعز، ومنعها من مزاولة تغطيتها أو التعامل معها من أي جهة رسمية، وذلك حفاظاً لوحدة الصف، وتحقيق أهداف الجيش» الوطني المدعوم من التحالف العربي ويخوض معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن قرار الإغلاق بسبب «السلبيات» التي تمارسها القناة القطرية في تغطيتها الإعلامية التي «تنعكس سلباً على مسار معركة الجيش الوطني والشرعية في إنهاء الانقلاب الميليشياوي الحوثي واستعادة الشرعية».

وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتسيطر على صنعاء، أعادت فتح مكتب قناة الجزيرة في العاصمة اليمنية في يونيو الماضي.