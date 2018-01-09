الادعاء الألماني: مشتبه به يقر بتمويل قطر هجمات «داعش» الإرهابية

فرانكفورت، دارمشتات (ألمانيا) (د ب أ)
وجه الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، اتهاماً أمام المحكمة الإقليمية العليا، إلى مواطن سوري كان طالب دكتوراه سابقاً بسبب الاشتباه في صلته بالإرهاب. وأوضح المدعى العام ألكسندر بادله، أمس الثلاثاء، أن السوري (37 عاماً) الذي كان طالب دكتوراه بجامعة دارمشتات التقنية، مُتهم بسلسلة كاملة من الجرائم، وهي الترويج لجماعة إرهابية أجنبية والتوجيه لارتكاب عمل عنف يعرض البلاد للخطر، وكذلك التحريض ومحاولة الإكراه.
يشار إلى أن الرجل يقبع في الحبس الاحتياطي منذ شهر فبراير لعام 2017.
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كما يشتبه أنه تلقى تعليمات لتصنيع قنبلة في عام 2014، ويتوقع الادعاء العام الألماني أن هذه التعليمات كانت تهدف «للإعداد لتنفيذ هجوم في ألمانيا أو أوروبا»، ولكن التحقيقات لم تتوصل إلى نتيجة ملموسة حتى الآن.
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وأضاف الادعاء أن المشتبه فيه قال للمحتجز معه أيضاً إنه سوف يدفع له أموالاً حال قيامه بوضع قنابل بعد الإفراج عنه، وأوضح له أنه يتم تمويل الهجمات من قطر، وأن لديه أشخاصاً معنيين بتوفير القنابل. وعندما اتضح للمشتبه فيه أن الرجل المحتجز معه مسيحي، يشتبه أنه قام بتهديده بالقتل، بحسب الادعاء.