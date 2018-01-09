الادعاء الألماني: مشتبه به يقر بتمويل قطر هجمات «داعش» الإرهابية

فرانكفورت، دارمشتات (ألمانيا) (د ب أ)

وجه الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، اتهاماً أمام المحكمة الإقليمية العليا، إلى مواطن سوري كان طالب دكتوراه سابقاً بسبب الاشتباه في صلته بالإرهاب. وأوضح المدعى العام ألكسندر بادله، أمس الثلاثاء، أن السوري (37 عاماً) الذي كان طالب دكتوراه بجامعة دارمشتات التقنية، مُتهم بسلسلة كاملة من الجرائم، وهي الترويج لجماعة إرهابية أجنبية والتوجيه لارتكاب عمل عنف يعرض البلاد للخطر، وكذلك التحريض ومحاولة الإكراه.

يشار إلى أن الرجل يقبع في الحبس الاحتياطي منذ شهر فبراير لعام 2017.

وبحسب الادعاء، يشتبه أن هذا الرجل كان قد قام بتحميل ثلاثة مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عام 2016 للترويج لتنظيم «داعش»، ودعا فيها إلى قطع رؤوس. ويشتبه أيضاً أنه قام بتهنئة مرتكب جريمة اغتيال مؤلف أردني في تعليق كتبه على «فيسبوك».

كما يشتبه أنه تلقى تعليمات لتصنيع قنبلة في عام 2014، ويتوقع الادعاء العام الألماني أن هذه التعليمات كانت تهدف «للإعداد لتنفيذ هجوم في ألمانيا أو أوروبا»، ولكن التحقيقات لم تتوصل إلى نتيجة ملموسة حتى الآن.

كما يتهم بأنه قد واصل الدعاية لمصلحة تنظيم «داعش» الإرهابي خلال احتجازه في الحبس الاحتياطي أيضاً، حيث قال المشتبه فيه لأحد المحتجزين معه الذي صرح له على سبيل خطأ بأنه مسلم، إنه يتعين على هذا المحتجز معه مساعدته في «قتل الكافرين»، بحسب الادعاء العام.

وأضاف الادعاء أن المشتبه فيه قال للمحتجز معه أيضاً إنه سوف يدفع له أموالاً حال قيامه بوضع قنابل بعد الإفراج عنه، وأوضح له أنه يتم تمويل الهجمات من قطر، وأن لديه أشخاصاً معنيين بتوفير القنابل. وعندما اتضح للمشتبه فيه أن الرجل المحتجز معه مسيحي، يشتبه أنه قام بتهديده بالقتل، بحسب الادعاء.