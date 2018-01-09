أميركا تتجه لطرد 200 ألف من السلفادور العام المقبل



تاريخ النشر: الأربعاء 10 يناير 2018 واشنطن (رويترز) قال مسؤولون أميركيون إن نحو 200 ألف مهاجر من السلفادور سمح لهم بالعيش والعمل في الولايات المتحدة منذ عام 2001 سيسحب منهم حق البقاء في البلاد العام المقبل في أحدث تحرك للحد من وجود المهاجرين. وأضاف هؤلاء أن الولايات المتحدة ستنهي وضع الحماية المؤقتة لمواطني السلفادور في التاسع من سبتمبر 2019 مما يمنحهم 18 شهرا لمغادرة البلاد أو طلب إقامة قانونية، كما يمنح السلفادور فرصة الاستعداد لعودتهم. وحصل مواطنو السلفادور على وضع الحماية ذلك في أعقاب زلزالين مدمرين وقعا عام 2001 وأسفرا عن تشريد مئات الألوف من المواطنين. ومن المقرر أن يفقد أيضا مواطنو هايتي ونيكاراجوا وضع الحماية المؤقتة خلال عام 2019 وربما يتبعهم في العام نفسه مواطنو هندوراس الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة في إطار برنامج الحماية.