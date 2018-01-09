الأردن يرفض إنهاء عمل «أونروا»

عمان (وكالات)

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن ياسين أبو عواد رفض المملكة لأي طرح أو حديث عن إلغاء أو إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وقال إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإغلاق «أونروا» مرفوض جملة وتفصيلاً، موضحاً أن الوكالة أنشئت بقرار أممي، ولا تستطيع أي جهة التأثير في وجودها، وستبقى مستمرة في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، إلى حين حل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194، وداعياً الدول المانحة لمواصلة دعمها والإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، حتى تستطيع القيام بواجباتها والاستمرار بعملها وتقديم خدماتها.