أنا شيفشينكو

لم أترك بيت عائلتي في أوكرانيا، إلا عندما بلغ عمري 21 عاماً، وكان ذلك عام 1997 لحبي الكبير لوادي ووالدتي، حيث تتمتع والدتي بذوق رفيع في انتقاء الطعام، أما هواياتي الأخرى غير كرة القدم، فهي الهوكي والصيد والتنس، وبعيداً عن الرياضة أفضل مشاهدة الأفلام الكوميدية السوفييتية القديمة، وكذلك أنا معجب بالممثل الأميركي براد بيت وأعشق قراءة كتب التاريخ، فقد كانت التاريخ مادتي المفضلة أيام الدراسة، وأظن بأن الرقم 7 جلب لي الحظ.

في عام 1993 لعبت مع نادي دينامو كييف الأوكراني وكان عمري وقتها 17 سنة، وسجلت مع فريق الشباب 12 هدفاً ليتم التعاقد معي موسم 1994، وتألقت في الدوري الأوكراني، حتى حصلت موسم 1995/ 1996 على لقب أفضل لاعب في البطولات الأوكرانية، وبزغ نجمي أوروبياً عندما استطعت مع فريقي هزيمة نادي برشلونة وعلى ملعبه «نو كامب» برباعية نظيفة سجلت منها 3 أهداف وكانت هذه المباراة بطاقة عبور للشهرة الأوروبية.

وفي العام الأخير لي مع دينامو كييف موسم 98/ 99 عدت لإحراز الثنائية الدوري الأوكراني - كأس أوكرانيا للمرة الثالثة، وسجلت هدفي المائة مع دينامو كييف في مباراة ضد وزارك يوم 28 أبريل 1999، وكان هذا العام أفضل عام لي مع الدينامو، فقد تأهلت معه لنصف النهائي في بطولة أندية أوروبا بعد أن أخرجنا حامل اللقب ريال مدريد في دور الثمانية بهدفي الشهير، إلا أننا لم نستطع تجاوز عقبة البايرن في نصف النهائي.

مع بداية موسم 99/ 2000 تعاقد معي ميلان لمدة خمس سنوات إلى 2004، مقابل ما يقارب 35 مليون دولار، بالإضافة إلى مباراة ودية مع الدينامو ضد ميلان.

في الموسم الأول لعبت مع ميلان 32 مباراة في الدوري الإيطالي سجلت 24 هدفاً لأتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي في أول موسم، انتقلت بين الدوري الإنجليزي والإيطالي، سواء مع تشيلسي أو روما، ولكنني في النهاية عدت إلى دينامو كييف من 2009 حتى 2012 لأنهي حياتي الكروية عند سن الـ35.