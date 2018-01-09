خامنئي شكك قبل 28 عاماً بأهليته لمنصب «المرشد»

طهران (وكالات)

تداولت وسائل إعلام شريط فيديو تم التقاطه قبل نحو 28 عاماً، تحدث فيه المرشد الإيراني علي خامنئي أثناء عملية انتخابه، عن «عدم أهليته» لتولي المنصب. وصرح خامنئي في مقطع فيديو مدته 12 دقيقة، اكتفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية حينها ببث بضع دقائق منه، بأن اختياره لمنصب المرشد «مشوب بالسلبيات والمشاكل الفنية والقانونية»، مشدداً على أنه «ليس بالفقيه». وكشف الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وكان يتولى آنذاك منصب رئيس «مجلس الخبراء» في هذا المقطع المصور، أن اختيار خامنئي سيكون «مؤقتاً» إلى حين إجراء استفتاء في وقت لاحق. واللافت أن هذا الشريط المصور تناقلته وسائل إعلام إيرانية في الخارج في الذكرى الأولى لوفاة علي رفسنجاني، الذي كان يتولى حينئذٍ رئاسة البرلمان لفترتين متتاليتين، ويأتي أيضاً متزامناً مع الاضطرابات العنيفة التي تهز إيران.

وانتخب خامنئي خلفاً للخميني مرشداً للبلاد خلال اجتماع لـ«مجلس قيادة النظام» في يونيو 1989. وأسهم رفسنجابي في حسم أمر اختيار خامنئي لمنصب المرشد، ناقلاً عن الخميني وصية تقول إن «خامنئي هو الأنسب للقيادة». ومع اندلاع الانتفاضة الحالية التي تهتف بـ«الموت للدكتاتور»، وصف خامنئي الاحتجاجات بأنها «فقاعات وأعمال شيطانية»، متهماً أطرافاً خارجية ومعارضة بالتمويل والتحريض للتظاهر ضد النظام. وأشار خامنئي إلى أن «أعمال الشغب» كانت منظمة، مضيفاً أن الشعب الإيراني أفشل «المؤامرة الأميركية البريطانية».