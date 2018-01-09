الجيش يتقدم في الجوف والبيضاء بإسناد التحالف

بسام عبدالسلام (عدن)

واصلت قوات الشرعية تحرير مناطق استراتيجية في محافظتي البيضاء والجوف وسط إسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي التي شنت غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات الميليشيات الانقلابية في جبهات مختلفة. وأحكمت قوات الجيش الوطني أمس سيطرتها على مواقع متفرقة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية خب الشعف، شمالي شرق محافظة الجوف. وتمكنت قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف من تحرير مواقع ومناطق جديدة في المديرية والوصول إلى مناطق أولى مديرية برط العنان غرب محافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي المتمردة.

وأكدت مصادر عسكرية بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش دحرت ميليشيات الحوثي من مواقع قرن شامان المطل على منطقة القعيف وجبل شوكان وجبلة عمر غرب اليتمة أولى مناطق مديرية برط العنان، مضيفة قوات أخرى تمكنت من تحرير منطقة الحجلا في المهاشمة جنوب اليتمة ،كما تم تحرير سلسلة جبال قرون الحصينات بالكامل وجبل المخروق والوعير من الميليشيات.

وأشارت المصادر الميدانية إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال المعارك من تحرير منطقة سلبة، وقرى شامان، وجبل شوكان، وجبلة عمر، في الوقت الذي تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها الميداني باتجاه جبل حبش الاستراتيجي، وسط انهيارات وفرار لعناصر الميليشيا الحوثية.

وأوضحت أن هذا التقدم يتزامن مع تمكن قوات الجيش من تحرير معسكر الحجلا، في وقت تواصل فيه التقدم باتجاه سوق الثلوث، وتحريره من الميليشيا الحوثية. وأضافت المصادر أن قوات الجيش استعادة كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة الميليشيات الانقلابية وسط مواصلة التقدم واستمرار المعارك باتجاه مناطق تابعة لمديرية برط العنان. كما تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من فرض سيطرتها على منطقة صبغ المطلة على جبل مركوزة الذي يشرف على منطقة فضحة الاستراتيجي في مديرية الملاجم، في حين تمكنت القوات من تحرير مناطق وتبة عشيرة والمنقطع في ذات المديرية.