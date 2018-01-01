20 قارباً في تحدي «الخشبية» بدبي

دبي (الاتحاد)

يستهل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل أنشطته في العام الجديد 2018 بإقامة سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة - الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2017-2018، ومن المنتظر أن تستكمل إجراءات التسجيل في السباق بعد غد على أن يقام السباق في شواطئ دبي وبمشاركة 20 قارباً يتوقع أن تسجل حضورها في الحدث الكبير والذي يستقطب نخبة من الأبطال الشباب في الرياضيات البحرية.

وكانت القوارب المشاركة في هذه البطولة قد سجلت حضورها للمرة الأولى هذا الموسم من خلال الجولة الأولى في أبوظبي مع نهاية عام 2017 وشهدت مشاركة 14 قارباً حيث توج بالمركز الأول القارب «ناس 10» وحل ثانيا القارب المشخص «مارين 3» ثم القارب «رهيب 17» ثالثاً.

وتقام الجولة الثانية لهذه البطولة يوم 19 يناير ومن المنتظر تختتم البطولة 2 فبراير المقبل.

وتزدحم روزنامة السباقات البحرية الخاصة بالنادي بالعديد من الأحداث في العام الجديد 2018 وحتى موعد ختام الموسم الرياضي البحري 2017-2018 شهر مايو المقبل. وسيستضيف النادي إلى جانب جولات بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة العديد من الفعاليات منها منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية ومنها الجولة الأولى في دبي ثم ثاني جولات بطولة الإمارات للدراجات المائية والتي يسدل الستار على جولاتها 17 مارس المقبل.