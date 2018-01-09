الوصل والعين بـ «التذاكر الإلكترونية»

دبي(الاتحاد)

تشهد مباراة الوصل أمام ضيفه العين مساء بعد غدٍ بملعب زعبيل في قمة الجولة الـ 12 لدوري الخليج العربي، أول تطبيق لنظام حجز تذاكر مباريات البطولات المحلية إلكترونياً والمعتمدة من لجنة دوري المحترفين، وذلك في إطار التسهيل على الجمهور بالحصول على تذاكر المباريات وحضورها من خلال أفضل الطرق المتاحة وأسهلها.

ويتم حجز تذاكر المباريات إلكترونياً عبر الرابط https://goo.gl/ipG846، فيما تم تخصيص البوابات رقم 1 و2 و3 لجماهير نادي الوصل، على أن تكون البوابات رقم 1 و3 لحاملي التذاكر الإلكترونية والبوابة رقم 2 لحاملي البطاقات الموسمية، كما تم تخصيص البوابات رقم 4 و5 لجماهير نادي العين. وتتوافر تذاكر مباراة الوصل والعين في مقر نادي الوصل بزعبيل بداية من اليوم وحتى يوم غدٍ، على أن تبدأ عملية البيع من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.