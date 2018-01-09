مهدي علي: استفدنا من التوقف وجاهزون للانتصارات

منير رحومة (دبي)

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي-دبي، أن فريقه استفاد كثيراً من فترة توقف الدوري، ويدخل منافسات الدور الثاني لدوري الخليج العربي بهدف تحقيق الفوز في مباراته غداً أمام حتا، ومواصلة الانتصارات التي حققها الفريق في آخر ثلاث مباريات.

وأضاف أن مواجهة حتا لن تكون سهلة، معتبراً أن جميع المباريات صعبة، لذلك يجب أن يكون الفريق في كامل تركيزه، حتى يحقق الانتصارات. وكشف عن غياب المهاجم السنغالي ماخيتي ديوب، وماجد حسن بسبب الإصابة، مشيرا إلى أنهما سيكونان جاهزين للمشاركة مع الفريق بعد مواجهة حتا.

وبخصوص التعاقد مع الكرواتي أنتي إرسيج بدلاً من السنغالي موسى سو، قال مهدي علي: «إرسيج لاعب جيد، ونتمنى أن يقدم الإضافة المطلوبة للفريق». أما عن أسباب عدم إتمام صفقة الكوري الجنوبي مين شانج، فأكد أنه كان قريباً من الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، بسبب رغبة اللاعب في عدم المجازفة في اللعب مع فريق جديد، مشيرا الى أنه كان يتمنى التعاقد معه، لافتاً إلى أن شانج فضل البقاء مع فريقه، حتى تكون فرصته كبيرة في المشاركة مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2018 في روسيا.

وأما عن سبب عدم التعاقد مع صانع ألعاب بديلا للبرازيلي ريبيرو فأوضح مهدي علي أن اللاعب الكرواتي قادر على القيام بهذا الدور، قائلاً: «إرسيج يلعب في الجناح الأيمن والجناح الأيسر، ونحن بصفة عامة لا نعتمد على لاعب واحد لصناعة اللعب». وأضاف أيضا: «اللاعب الجديد تدرب ثلاث مرات فقط مع الفريق، ويحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتأقلم مع الأجواء الجديدة، سواء في الدوري الإماراتي، أو مع فريقه».

ومن جهة أخرى، قدمت شركة كرة القدم بنادي شباب الأهلي- دبي، أمس لاعبها الجديد المهاجم الكرواتي «انتي إرسيج» نجم فريق هايدوك سبليت، صاحب الـ28 عاماً، والذي تم التعاقد معه لمدة موسمين، بديلاً للاعب السنغالي موسى سو. وجاء قرار التعاقد مع الكرواتي الدولي، بعد اقتناع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني مهدي علي، بالإمكانات الهجومية المتميزة التي يتمتع بها وقدرته الكبيرة على إحراز الأهداف. وكان المهاجم الكرواتي قد تألق في دوري بلاده مع ناديه «هايدوك سبليت»، وأحرز 13 خلال 22 مباراة، كما يتمتع الكرواتي «انتي» ببنية قوية، حيث يبلغ طوله 179 سم، ووزنه 75 كلجم، وهو ما يجعله إضافة قوية لهجوم شباب الأهلي دبي خلال المنافسات المقبلة. من جانبه، أبدى الكرواتي «إنتي» سعادته البالغة باللعب بين صفوف ناد بقيمة شباب الأهلي- دبي، موضحاً أن مثل هذه الخطوة تُعد إضافة بلا شك خلال مسيرته داخل الملاعب، كما تمنى المهاجم الكرواتي أن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني ويقدم الأداء والمستوى الجيد مع بقية زملائه من أجل حصد البطولات، وإسعاد جماهير النادي الكبير.