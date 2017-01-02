معارك متقطعة وتفجير يهددان الهدنة في سوريا

عواصم (وكالات)

خرق النظام السوري وقف إطلاق النار من جديد أمس، بعد قرار مجلس الأمن، حيث قتل طفلان بقصف مدفعي شنته قوات بشار الأسد واستهدف مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة قرب حلب، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 17 مدنيا ومقاتلا من المعارضة، وانتحاريين في سوريا منذ سريان الهدنة الروسية-التركية التي بدأت 31 ديسمبر الماضي، والتي دعمها قرار لمجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «طفلين قتلا في قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة كفر داعل في مناطق المعارضة في ريف حلب الغربي»، كما أفاد بمقتل 4 مدنيين في أطراف مدينة دوما وفي قصف لقوات النظام على ريف حلب الغربي.

كذلك سقط عدد من الجرحى في قصف من قبل طائرات حربية استهدف صباح أمس، منطقة مطحنة تابعة لـ«الحكومة المؤقتة» ومنطقة قرب مدرسة تؤوي نازحين في الأتارب إضافة لمحيط مدرسة في قرية ميزناز بريف حلب الغربي.

وأشار المرصد إلى مقتل 9 مقاتلين في غوطة دمشق الشرقية وريف دمشق ودرعا خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها. وحسب المرصد نفذت طائرات حربية صباح أمس، عدة غارات على أماكن في منطقة إيكاردا وبلدة بنان الحص وقريتي المنطار وكفركار بريف حلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.