برانديلي: نقطة انطلاق جديدة لـ «العميد»

وليد فاروق (دبي)

اعتبر الإيطالي تشيزاري برانديلي المدير الفني للنصر، أن مباراة الفريق أمام الشارقة في افتتاح منافسات الدور الثاني لمسابقة دوري الخليج العربي، تمثل نقطة انطلاق جديدة للعميد، وبداية جديدة من أجل تحقيق الطموحات، ولذلك فإن الفوز هو الهدف الأساسي في هذه المباراة وكل المباريات التالية.

ويخوض النصر أولى مبارياته في الدور الثاني، وهو في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الوصل المتصدر.

وأوضح برانديلي في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الشارقة والتي ستجمعهما غدا في الجولة الثانية عشرة: «ما زلنا نتذكر مباراتنا الأولى في الدور الأول والتي انتهت بالتعادل السلبي، صحيح هناك بعض الأمور اختلفت في المنافس، لكن هذا لن يعوق طموحنا نحو تحقيق الفوز والعمل على مواصلة المستوى المتطور الإيجابي الذي يقدمه النصر في الفترة الأخيرة».

وتابع: «قدم اللاعبون جهداً واضحاً وتطوراً في التدريبات الماضية، بما يعكس وضعا إيجابياً ومشجعاً للغاية للفريق يدعو إلى التفاؤل في إمكانية تحقيق نتائج إيجابية ومستويات فنية عالية، بغض النظر عن الغيابات العديدة التي تضرب صفوف الفريق خاصة فيما يتعلق بالإصابات، أعتقد أن اللاعبين الموجودين قادرون على تجاوز هذه العقبة».