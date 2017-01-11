حفتر يبحث مع وزير الدفاع الروسي مكافحة الإرهاب

موسكو (وكالات)

أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، زار حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف»، كما بحث خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، مسألة مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه: «بعد جولة قصيرة على السفينة، جرى مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين المشير حفتر ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، جرى خلالها مناقشة قضايا الساعة من مكافحة الجماعات الإرهابية الدولية في الشرق الأوسط».

كان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد وجه الاثنين الدعوة إلى مسؤولي وزارة الدفاع الروسية لزيارة ليبيا للتشاور حول آلية مكافحة الإرهاب. وسبق أن قام المشير حفتر، بزيارتين لموسكو في شهر يونيو ونوفمبر العام الماضي تباحث خلالهما مع المسؤولين الروس في سبل مكافحة الإرهاب في ليبيا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ضباط الحاملة استقبلوا حفتر وأخذوه في جولة فيها. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها «بحثا قضايا ملحة في الحرب على الجماعات الإرهابية الدولية في الشرق الأوسط».