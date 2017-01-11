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دعوة شركات النفط العالمية لاستئناف أنشطتها في اليمن
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تاريخ النشر: الخميس 12 يناير 2017

المكلا (وكالات)

أكد وزير النفط والمعادن اليمني سيف الشريف، أن هناك تنسيقا ومؤشرات إيجابية بناءً على تواصل الحكومة مع شركات النفط العالمية لاستئناف أنشطتها واستثماراتها في اليمن، وذلك بعد النجاح الملحوظ في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات النفطية، خاصة حضرموت ومأرب وشبوة.

وأشار وزير النفط خلال زيارته أمس، إلى شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج النفط «بترومسيلة» في حضرموت إلى الإمكانيات الكبيرة والواعدة والمتاحة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمعادن في اليمن وفقا لدراسات ونتائج علمية مؤكدة كشفت عن وجود احتياطي ومخزون كبير تمتلكه اليمن في هذه القطاعات.

وقال الوزير «نحن حريصون في الحكومة على تأمين الأجواء الملائمة والجاذبة لاستغلال هذه الإمكانيات بما يعود بالنفع على المواطنين».

     
 

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