تزايد الاحتجاجات في الجامعات اليمنية

عدن (الاتحاد)

امتدت احتجاجات أساتذة جامعة صنعاء منذ أيام إلى جامعات يمنية أخرى وسط إجراءات قمعية من قبل ميليشيات الحوثي التي هددت قيادات أكاديمية بالتصفية الجسدية. وأعلنت نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء إضرابا شاملا عن العمل لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بالرواتب التي لم تدفع منذ 4 أشهر.

وأكد مجلس تنسيق نقابات هيئة التدريس في بيان، أن الإضراب امتد في يومه الرابع إلى جامعات ذمار وعمران وإب، رغم التهديدات التي تعرض لها بعض أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعة من ميليشيات الحوثي وحتى من بعض الأكاديميين المحسوبين على الانقلابيين، مشيرا إلى أن الإضراب لقي تأييداً من معظم النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي أعلنت تضامنها ودعمها لأساتذة الجامعة في تنفيذ الإضراب رغم الانتشار المسلح للميليشيات في الحرم الجامع.