خالد القاسمي ينضم إلى «التوب 10»

بيسكو (الاتحاد)

تابع الشيخ خالد بن فيصل القاسمي - قائد فريق أبوظبي للسباقات والسائق الرسمي لبيجو الشرق الأوسط - تألقه في رالي داكار الذي انطلق من البيرو ويختتم في الأرجنتين 20 الشهر الجاري، وأنهى مرحلة بيسكو - سان خوان دي ماركونا في اليوم الثالث للرالي بنجاح، مسجلاً اسمه في قائمة العشرة الأوائل بفارق ثلاث دقائق عن المركز التاسع.

ووصف الشيخ خالد القاسمي يومه مع ملاحه بانسيري على متن البيجو 3008 دي.كيه.آر ماكسي بالمفاجآت والتحديات غير المتوقعة برالي داكار ويجب التعامل معها بحذر.

وأضاف: اليوم كان صعبا لكنه جيد بالنسبة لنا، حرصت على القيادة بسرعات متوازنة من أجل تجنب الأخطاء والمشاكل، ولكن المفاجآت جزء أساسي من التحدي في داكار.

وتابع: واجهنا تحديات في الملاحة خلال الـ 30 كلم الأولى، وبعدها سارت الأمور جيدا إلى أن وصلنا إلى الدراجات النارية، إذ انطلقت الدراجات أولاً في هذه المرحلة، رأينا الكثير منها عالقة في الكثبان الرملية، وبعض الدراجين كان عالقاً في كثبان متوسطة الحجم وكان ذلك على بعد 50 كلم تقريباً من البداية، حاولنا تجنب الدراجين لأنهم كانوا يعرقلون مسيرنا من خلال اتباع مسار آخر والالتفاف حولهم ولكننا علقنا مرتين في الرمال وخسرنا وقتاً ثميناً.