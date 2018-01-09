«أبوظبي البحري» يحتفل بإنجاز الفورمولا-1 في صالة التحرير

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الجهود الكبيرة التي تبذلها جريدة الاتحاد في تغطية الأحداث وفق أعلى المعايير المهنية، وأثنت إدارة النادي على جهود «أبوظبي للإعلام»، وأشادت بدور محمد الحمادي المدير التنفيذي للتحرير والنشر في «أبوظبي للإعلام» رئيس تحرير «الاتحاد» في الاهتمام بكل الأحداث.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد نادي أبوظبي البحري برئاسة سالم الرميثي مدير عام النادي إلى جريدة الاتحاد أمس للاحتفال بفوز فريق زوارق الفورمولا-1 بجائزة أفضل حدث في استفتاء «الاتحاد» الرابع.

ضم الوفد ناصر الظاهري مدير قسم السباقات المشرف الفني على فريق الفورمولا-1 والبطل العالمي ثاني القمزي نجم الفورمولا-1 وراشد القمزي بطل الفورمولا-2 وخالد السعدي المسؤول الإعلامي في النادي، وكان في استقبال الوفد حمد الكعبي نائب رئيس تحرير جريدة الاتحاد ومحمد البادع رئيس القسم الرياضي وياسر العلوي وأعضاء القسم الرياضي.

وتفقد الوفد أقسام الصحيفة ووقف على آلية إخراج وتنفيذ الصفحات بشكل يومي، كما تفقد الوفد الغرفة الذكية التي تتيح لكل الأقسام متابعة الأخبار لحظة وقوعها.