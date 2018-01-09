71 خيلاً في سباق «ديرة» بمضمار جبل علي

محمد حسن (دبي)
يستضيف مضمار جبل علي، ظهر بعد غدٍ الجمعة، سادس سباقات برنامجه لهذا الموسم، والذي يشتمل على 11 سباقاً، ويحمل حفل سباق الجمعة اسم «ديرة»، ويتألف من ستة أشواط، كلها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 71 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الستة 510 آلاف درهم.
أعلن ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مضمار جبل علي، ظهر أمس في قاعة المجلس بالمضمار، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وعبدالحليم برقاوي ممثل الشركة العربية الاسكندنافية (اسكانا)، وباسم زكريا ممثل الشعفار للاستثمار، وحسن المرزوقي ممثل بنك دبي التجاري، ومحمد حماد من شركة الساحل للمقاولات، وشريف بغدادي من شركة الحضيبة للمقاولات.
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وتحدث في المؤتمر ميرزا الصايغ، مؤكداً استمرار إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لرعايتها للسباقات بمضمار جبل علي، وقال: شادويل فارم وهي الزراع الأميركية لإسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سترعى الشوط الرئيس لسباق الجمعة.
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كما رصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي 130 جائزة عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار وبين الأشواط، وفي نهاية السباق بوساطة كوبونات مجانية سيتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، إلى جانب العديد من الجوائز النقدية لجمهور السباق مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباق.