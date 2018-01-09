71 خيلاً في سباق «ديرة» بمضمار جبل علي

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار جبل علي، ظهر بعد غدٍ الجمعة، سادس سباقات برنامجه لهذا الموسم، والذي يشتمل على 11 سباقاً، ويحمل حفل سباق الجمعة اسم «ديرة»، ويتألف من ستة أشواط، كلها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 71 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الستة 510 آلاف درهم.

أعلن ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مضمار جبل علي، ظهر أمس في قاعة المجلس بالمضمار، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وعبدالحليم برقاوي ممثل الشركة العربية الاسكندنافية (اسكانا)، وباسم زكريا ممثل الشعفار للاستثمار، وحسن المرزوقي ممثل بنك دبي التجاري، ومحمد حماد من شركة الساحل للمقاولات، وشريف بغدادي من شركة الحضيبة للمقاولات.

وتقدم شريف الحلواني بالشكر للشركات الراعية لسباق «ديرة» لرعايتها السخية التي تعتبر أحد الدائم الرئيسة لإنجاح رياضة الفروسية بالدولة.

وتحدث في المؤتمر ميرزا الصايغ، مؤكداً استمرار إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لرعايتها للسباقات بمضمار جبل علي، وقال: شادويل فارم وهي الزراع الأميركية لإسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سترعى الشوط الرئيس لسباق الجمعة.

وأعرب ممثلو الشركات الراعية عن خالص شكرهم لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر، على إتاحته الفرصة لهم ليكون حضوراً في هذه الفعاليات، مؤكدين استمرار شركاتهم مع المضمار بدعم الفروسية كجزء من التزام هذه الشركات تجاه المجتمع. ورصدت المؤسسات والشركات الراعية لسباق «ديرة» جوائز مالية للأشواط الستة بلغت قيمتها الإجمالية 510 آلاف درهم، الشوط الأول برعاية بنك دبي التجاري وجوائزه 85 ألف درهم، الشوط الثاني برعاية شركة الشعفار للاستثمار وجوائزه 75 ألف درهم، الشوط الثالث الرئيس في الحفل برعاية شادويل فارم وجوائزه 110 آلاف درهم، الشوط الرابع برعاية الساحل للمقاولات وجوائزه 90 ألف درهم، الشوط الخامس برعاية الشركة العربية الاسكندنافية (اسكانا) وجوائزه 85 ألف درهم، الشوط السادس برعاية برعاية الحضيبة وجوائزه 65 ألف درهم. وخصص مبلغ 6 آلاف درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً، برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بواقع 1000 درهم تمنح لسايس الخيل الفائز بالمسابقة في كل شوط. ورصدت إدارة مضمار جبل علي جوائز نقدية لمسابقة ترشيحات الأشواط، وبلغ إجمالي الجوائز 60 ألف درهم، منها 40 ألف درهم للجائزة المالية الكبرى، و20 ألف درهم جوائز لترشيحات الأشواط بمقدار 3 آلاف درهم لكل شوط، ما عدا الشوط الرئيس الذي رصدت له جائزة بقيمة 5 آلاف درهم.

كما رصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي 130 جائزة عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار وبين الأشواط، وفي نهاية السباق بوساطة كوبونات مجانية سيتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، إلى جانب العديد من الجوائز النقدية لجمهور السباق مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباق.