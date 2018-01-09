«منتجع الفرسان» يستضيف المهرجان الدولي للفروسية

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم النسخة الثانية من مهرجان الشراع الدولي للفروسية، وتستمر حتى السبت المقبل، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

تم الإعلان عن انطلاقة الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، بحضور الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وعمران العويس مدير الرياضة في إسطبلات الشراع، ومارسينا بور مديرة مهرجان الشراع الدولي، وأحمد الحمادي مدير إدارة الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي.

ويتنافس في الحدث - المؤهل لبطولة ألعاب الفروسية العالمية لسباقات قفز الحواجز فئة الأربع نجوم - فرسان من 26 بلداً على صهوة 220 جواداً، بينهم الفرسان الأربعة من فريق قفز الحواجز الإماراتي الذي ترعاه حالياً إسطبلات الشراع، والذين فازوا بـ «بطولة كأس التحدي» في مسابقة «كأس الأمم لقفز الحواجز» التي نظمها الاتحاد الدولي للفروسية، بالتعاون مع لونجين سبتمبر الماضي.

ومن بين أبرز المشاركين في الحدث - الذي يقام في منتجع الفرسان الرياضي الدولي الحديث في أبوظبي - الفارس يوس لانسينك الفائز بالعديد من المسابقات الأولمبية، والفارس هنريك فون إيكيرمان المصنف رقم 13 على مستوى العالم، والفارس نايجل كوبيه الفائز بهيكستيد دربي الشراع في 2017.