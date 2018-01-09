ثنائية للمنصوري في فئة «جير تبع فرخ»

دبي (وام)

تواصلت منافسات فئة العامة بإقامة أشواط «جير تبع» في سابع أيام بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح» التي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، والتي تقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية في دبي، بمشاركة واسعة من نخبة الصقارين الباحثين عن التتويج بأغلى الألقاب.

وتم تنظيم خمسة أشواط بمشاركة 367 طيراً، وبحضور جماهيري من محبي هذا النوع من الرياضات التراثية، حيث تألق الصقار حميد راشد المنصوري الذي حصد ثنائية الرمز والنقدي في فئة جير تبع فرخ، فيما توزعت ألقاب الأشواط الثلاثة الأخرى.

وفي شوط جير تبع فرخ - الرمز، حصد حميد راشد المنصوري المركزين الأول والثاني، حيث جاء «98 بي» بالمركز الأول بزمن 18:531 ثانية، وجاء بالمركز الثاني «61» بزمن 18:559 ثانية، فيما جاء بالمركز الثالث «1038» لمحمد عبد الله سعيد محمد الكندي، محققاً زمناً وقدره 18.582 ثانية.

وفي شوط جير تبع فرخ - السيارة حصد المركز الأول «لاهوب» لسلطان راشد المنصوري، محققاً زمناً وقدره 19:152 ثانية، وجاء بالمركز الثاني «11» لحمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بزمن 19:780 ثانية، وبالمركز الثالث «سميسم» لراشد سعيد بن سرود بزمن 19:866 ثانية.

وفي شوط جير تبع فرخ - النقدي، حقق المركز الأول «99» لحميد راشد المنصوري بزمن 19:970 ثانية، وجاء بالمركز الثاني «10» لحمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بزمن 20:032 ثانية، وبالمركز الثالث «30» لحميد راشد المنصوري بزمن 20:094 ثانية.

وفي شوط جير تبع جرناس - الرمز، حقق المركز الأول الطير «كليب» لخالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري بزمن 20:048 ثانية، وبالمركز الثاني «أم 23» لهزاع محمد المحمود بزمن 20:209 ثانية، وبالمركز الثالث «الشرس» لخالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري بزمن 20:258 ثانية.

وفي شوط جير تبع جرناس - السيارة، حقق المركز الأول «هديس» لعيد محمد خليفة سلطان بالجافلة المنصوري بزمن 19:466 ثانية، وجاء بالمركز الثاني «تي 6» لحمدان سعيد جابر بزمن 19:679 ثانية، وبالمركز الثالث «أم 2» لمبارك سالم أحمد المرر بزمن 19:900 ثانية.

وأشادت إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بجهود المتسابقين في إكمال الأشواط بالرغم من الرياح القوية.