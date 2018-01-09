«ليوا» للدراجات ينطلق من «تل مرعب»

أبوظبي (الاتحاد)
ينطلق في تمام الثامنة والربع صباح يوم بعد غد الجمعة سباق ليوا المجتمعي للدراجات الهوائية، من تل مرعب في منطقة الظفرة، بمشاركة مميزة من عموم فئات المجتمع، ولخمس مسافات رئيسة هي 8 و16 و44 و84 و104 كلم.
ويقام السباق ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي للموسم الرياضي 2017-2018، ومساعي المجلس الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الجري .
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وأكد القبيسي أن السباق سيشهد تنافساً لخمس مسافات رئيسة يبلغ أطولها 104 كلم، وسط أجواء مثيرة في وسط الصحراء، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين وعلى مختلف فئاتهم.
الجدير ذكره أن مجلس أبوظبي الرياضي يتيح للراغبين المشاركة في مختلف السباقات المجتمعية، من خلال زيارة موقع مجلس أبوظبي الرياضي عبر الإنترنت الذي يتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من السباقات المجتمعية سواء الدراجات الهوائية والجري والسباحة أو التراثليون.