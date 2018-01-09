«ليوا» للدراجات ينطلق من «تل مرعب»

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق في تمام الثامنة والربع صباح يوم بعد غد الجمعة سباق ليوا المجتمعي للدراجات الهوائية، من تل مرعب في منطقة الظفرة، بمشاركة مميزة من عموم فئات المجتمع، ولخمس مسافات رئيسة هي 8 و16 و44 و84 و104 كلم.

ويقام السباق ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي للموسم الرياضي 2017-2018، ومساعي المجلس الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الجري .

من جهته، قال خالد القبيسي، مدير مشروع أول بمجلس أبوظبي الرياضي: «إن سباق ليوا للدراجات الهوائية يأتي استكمالاً لسباقاتنا المجتمعية المختلفة الهادفة لتحسين نمط الحياة الصحية لأفراد المجتمع»، مؤكداً أهمية هذه السباقات التي تقام في ثلاث مناطق (أبوظبي، العين، الظفرة)، والتي تعزز تواصل وتفاعل فئات المجتمع بالرياضة بألعابها ومسابقاتها كافة، موضحاً أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية في مجتمع أبوظبي لتشجيع وتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها نمط الحياة الصحية.

وأكد القبيسي أن السباق سيشهد تنافساً لخمس مسافات رئيسة يبلغ أطولها 104 كلم، وسط أجواء مثيرة في وسط الصحراء، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين وعلى مختلف فئاتهم.

الجدير ذكره أن مجلس أبوظبي الرياضي يتيح للراغبين المشاركة في مختلف السباقات المجتمعية، من خلال زيارة موقع مجلس أبوظبي الرياضي عبر الإنترنت الذي يتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من السباقات المجتمعية سواء الدراجات الهوائية والجري والسباحة أو التراثليون.