السجن لـ 193 «إخوانياً» في أسيوط

القاهرة (رويترز)

عاقبت المحكمة العسكرية في أسيوط أمس 193 متهماً بالسجن فترات مختلفة في قضية عنف وقعت في 2013 بمحافظة المنيا بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة لأعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية في القاهرة والجيزة في 14 أغسطس 2013. وقال المحامي خالد الكومي إن المحكمة عاقبت 42 متهماً في القضية التي عرفت إعلاميا باقتحام متحف ملوي بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهم، بينما عوقب اثنان بالسجن خمس سنوات لكل منهما، وعوقب متهم بالسجن ثلاث سنوات. وأضاف أن 148 متهماً عوقبوا بالسجن المؤبد غيابياً. وبرأت المحكمة عشرة متهمين.

وقال الكومي إن المحكوم عليهما بالسجن خمس سنوات هما القياديان عبد الإله حافظ ونبيل جميل. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت 127 متهماً بالسجن فترات مختلفة أمس الأول لإدانتهم في ثلاث قضايا احتجاجات شابها العنف بعد فض الاعتصامين.

..والتحقيق مع مستشار قضائي بالفساد

القاهرة (رويترز)

قررت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق مع المستشار وائل شلبي في قضية فساد بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري. وألقي القبض على شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس الليلة قبل الماضية بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بالمجلس أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية.

وقالت الصحف المحلية، إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (8 ملايين و333 ألف دولار) في منزل اللبان رجحت أن تكون رشى تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس. ولم تذكر المصادر القضائية شيئاً عن طبيعة صلة شلبي بالقضية.

وقال مجلس الدولة في بيان مساء أمس الأول، إن المجلس قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي. وأضاف أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون. وأضاف «يؤكد مجلس الدولة على أنه لا تستر على أي فساد».