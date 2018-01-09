بيليه يهنئ كوتينيو بعد انضمامه لبرشلونة

ريو دي جانيرو (د ب أ)

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، مواطنه فليبي كوتينيو بعد انتقاله إلى برشلونة الإسباني، معرباً عن أمله في أن يساهم انضمامه إلى النادي الكتالوني في إثراء مسيرته في إطار استعدادات نجم وسط المنتخب البرازيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتمنى أن يكون هذا الانتقال مفيداً بالنسبة لك يا فليبي، البرازيل تحتاجك في كأس العالم».

وقدم برشلونة كوتينيو لوسائل الإعلام باعتباره صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ النادي، وثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد مواطنه نيمار دا سيلفا الذي انتقل العام الماضي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان رحيل نيمار عن برشلونة إلى النادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو، السبب الرئيس وراء تعاقد النادي الكتالوني مع كوتينيو.

ودفع برشلونة 120 مليون يورو إلى ليفربول الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى في صورة حوافز.

وسعى برشلونة وراء خطف كوتينيو منذ الصيف الماضي، بعدما تأكد رحيل نيمار، إلا أن ليفربول رفض بيعه آنذاك. ولكن كوتينيو مارس ضغوطاً كبيرة على إدارة النادي الإنجليزي من أجل السماح له بالرحيل، وقال عقب انضمامه لبرشلونة أمس: «لقد حققت حلمي باللعب في هذا النادي».