البدري: اندفاع الزمالك الهجومي وراء فوز الأهلي

القاهرة (د ب أ)

أبدى حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، سعادته البالغة بفوز فريقه على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة القمة 115 بالدوري المصري الممتاز.

وأوضح البدري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الاندفاع الهجومي لفريق الزمالك مع بداية اللقاء، ساهم بشكل كبير في إحراز هدف التقدم، ومنح الأفضلية لفريقه مع بداية المواجهة، مشيراً إلى أنه لعب المباراة للفوز وحصد النقاط الثلاث دون النظر للتغييرات في صفوف غريمه، خاصة أن مواجهة الزمالك تعد بطولة خاصة في حد ذاتها.

وأضاف المدير الفني للأهلي أنه رغم استحواذ الزمالك على الكرة في الكثير من الأوقات، فإن افتقاد المجموعة التي اعتمد عليها إيهاب جلال المدير الفني الجديد للأبيض، لحساسية المباريات، حالت دون ظهورهم الهجومي المؤثر طوال الشوطين.

وعن رحيل مؤمن زكريا لاعب الأهلي لفريق أهلي جدة، وسط مطالبات جماهيرية ببقائه، كشف البدري عن حرصه على مصلحة اللاعب حتى وإن كانت عكس رغبته الشخصية كمدرب، مشيراً إلى أنه يمتلك بدائل للاعبين الراحلين في الانتقالات الشتوية الحالية في مختلف المراكز.