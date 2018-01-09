المزروعي: التعاقدات الجديدة تعزز الشق الهجومي

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قدم الظفرة، مساء أمس الأول، المهاجمين الأوزبكي إيجور سيرجييف والبرازيلي فيانا سيلفا إلى وسائل الإعلام، بعدما تم التعاقد معهما في وقت سابق خلفاً للعراقي مهند كرار، والفرنسي الجنسية عادل هرماش.

وأكد فارس المزروعي، رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن النادي ارتأى ضرورة تدعيم صفوف الفريق بمهاجمين أجنبيين، وذلك بناء على رؤية فنية شاملة لمتطلبات الفريق، ومن هنا تم استقطاب إيجور سيرجييف وفيانا سيلفا، مشيراً إلى أن النادي بهذا الإجراء استغنى عن عادل هرماش والذي كان يعد أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في الآونة الأخيرة، إلى جانب مهند كرار الدولي العراقي، مشدداً على أن هذين اللاعبين يملكان الخبرة الكبيرة، لكن متطلبات الفريق في المرحلة المقبلة، كانت تفرض استبدالهما بإيجور وسيلفا، متمنياً للأخيرين التوفيق، وأن يتكيفا بسرعة مع أجواء الفريق.

ويرى المزروعي أن كل فرق الدوري أنهت تعاقداتها على الشكل الأمثل خلال الانتقالات الشتوية، انطلاقاً من أهمية المنافسة التي لم تعد تحتمل المزيد من النتائج السلبية، وبناء على ما أفرزته مواجهات الدور الأول مضيفاً: «الدوري قصير ويحتاج إلى لاعبين يملكون الجاهزية الكبيرة. بالنسبة لنا فقد عانينا في الدور الأول من إصابة الميدا وغيابه، وهو ما أدى إلى تأثر الفريق من النواحي الهجومية».

وعن ألميدا الذي كان مرشحاً لمغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، أعرب المزروعي عن أمله في أن يؤكد اللاعب عودته من الإصابة بعدما بدا واضحاً تماثله إلى الشفاء، كما أظهر مستوىً طيباً في مباراة عجمان الودية، مضيفاً: «كل اللاعبين معرضون إلى الإصابات. بالنسبة لألميدا نحن نرى أن الحاجة ملحة لبقائه، بعدما لمسنا تماثله إلى الشفاء، فهو لاعب ذو قيمة كبيرة ويملك القدرة على حسم المباريات الصعبة، التي تحتاج في بعض الأحيان إلى لمسة قناص».

وعن مشاعر النادي بعد الاستغناء عن عادل هرماش قال المزروعي: «لقد اجتمعنا معه، ووجهنا إليه الشكر على الخدمات التي قدمها للفريق خلال الفترة الماضية، فهو لاعب محترف ويعي جيداً أن حراك اللاعبين هو أمر متعارف عليه في كرة القدم، قيمة هرماش الفنية لا يستهان بها ونحن لا ننكر أنه كان أحد العناصر المهمة التي ساعدت الفريق عندما تم التعاقد معه قبل موسمين. حالياً هرماش ما زال مع النادي في انتظار أي فرصة احترافية قد تلوح لها خلال الفترة المقبلة».

وأعرب الأوزبكي إيجور سيرجييف والبرازيلي فيانا سيلفا عن سعادتهما الكبيرة للانضمام إلى نادي الظفرة، مؤكدين اندماجهما سريعاً في صفوف الفريق ومعرفتهما الجيدة بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على كاهلهما لتلبية تطلعات الفريق الذن يتطلع لتحقيق النتائج الإيجابية، التي تكفل له تجاوز المركز قبل الأخير على لائحة الترتيب.