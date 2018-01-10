سنغافورة تكشف سرقة كمية كبيرة من النفط من «شل»

سنغافورة (رويترز)

واجه 11 رجلاً في محكمة بسنغافورة، أمس، اتهامات بسرقة 2062 طناً من السولار من أكبر مصافي التكرير التابعة لشركة «شل»، وقالت الشرطة: «إنها تحقق مع 6 آخرين ألقت القبض عليهم مطلع الأسبوع».

وقالت الشرطة أمس: «إنها ألقت القبض على 17 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 30 و63 عاماً، وضبطت ملايين الدولارات وناقلة صغيرة خلال تحقيقاتها في 3 سرقات وقعت في نوفمبر الماضي ويناير الجاري، وشهدها موقع بولاو بوكوم الصناعي جنوبي الجزيرة الرئيسة في سنغافورة». وقالت الشرطة في بيان: «إن التحقيق بدأ بعد أن اتصلت «شل» بالسلطات في أغسطس 2017، وبعد تحقيقات وتحريات موسعة، بدأ قسم التحريات التابع للشرطة وحرس السواحل بالشرطة سلسلة من المداهمات المتزامنة في مختلف أنحاء سنغافورة، أدت إلى الاعتقالات».

وأظهرت وثائق قضائية أن من بين المتهمين اثنين من رعايا فيتنام استقبلا بضائع مسروقة على ناقلة صغيرة. وأكدت «شل»، أمس، أن 8 من الرجال يعملون حالياً أو كانوا يعملون من قبل بشركة شل ايسترن بتروليوم المحدودة.