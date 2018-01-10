«دل إي إم سي» ترتقي ببرامج التحول الرقمي لدى الشركات

دبي (الاتحاد)

استضافت شركة «دل إي إم سي» فعالية «يوم تكنولوجيا الصناعة 2018» الأولى لها في دبي، وسلطت الشركة، خلال هذه الفعالية التي نظمت على مدار يوم كامل، الضوء على حلولها التقنية المبتكرة التي تساعد الشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية على تحقيق أهدافها من عمليات التحول الرقمي.

وفي ظل عصر الرقمنة الذي تساهم خلاله التقنيات الرقمية بتغير أسلوب عمل الشركات، باتت مسألة التحول الرقمي تشكل ضرورة حتمية للشركات. وأشارت دراسة مشتركة أجريت مؤخراً بالتعاون بين كل من «فوربس» و«دل إي إم سي» إلى أن 85 بالمائة من التنفيذيين على مستوى العالم يخططون لإنفاق ما يصل إلى 25% من ميزانيات المشاريع الخاصة بعام 2018 على عمليات التحول في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يفتح الباب واسعاً أمام العديد من فرص الأعمال الواعدة في الأسواق. وتضمنت هذه الفعالية الفكرية الرائدة العديد من الجلسات والعروض التفاعلية لرواد تكنولوجيا المعلومات، حيث شكلت منصة مثالية للحضور لفهم مسيرة التحول الاستثنائية الخاصة بكل قطاع من القطاعات الصناعية.

وقال فادي رشماني، مدير أول، والمدير العام لشركة «دل إي إم سي» في الإمارات: «في بيئات اليوم الرقمية، باتت الشركات في المنطقة تولي اهتماماً متزايداً بعمليات التحول الرقمي لتحقيق النجاحات المستقبلية. ويعد التحول الرقمي من المسائل الاستراتيجية المهمة لنجاح وازدهار أعمال الشركات، وترسيخ مكانتها في المجالات التي تعمل بها. وقد أدركنا في (دل إي إم سي) أن مسيرة التحول الرقمي لكل قطاع من قطاعات الأعمال هي مسيرة فريدة وخاصة».