«اتصالات لكتاب الطفل» تحتفي بيوبيلها البرونزي

باريس (الاتحاد)

احتفالاً بيوبيلها البرونزي، وبحضور نخبة مميزة من الكتاب والمثقفين العرب والأوروبيين، أطلقت جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة اتصالات، ولأول مرّة في تاريخها، معرضاً خاصاً بالكتب الفائزة بالجائزة منذ انطلاقتها وحتى العام 2017، في معهد العالم العربي في باريس، وذلك ضمن مشاركتها في الدورة الـ38 لمعرض باريس للكتاب الذي يستمر حتى 19 مارس الجاري.

وجاء تنظيم هذا المعرض ضمن فعالية «صباح الشارقة» الثقافية التي تشكل جزءاً من فعاليات «الشارقة ضيفاً مميزاً في معرض باريس الدولي للكتاب 2018»، إذ يهدف المعرض إلى إطلاع الجمهور الأوروبي الشغوف بالثقافة والفنون على أهم الإنتاجات الأدبية العربية الموجهة للأطفال واليافعين الفائزة بالجائزة، حيث يعرض الحدث 27 كتاباً فائزاً، وتطبيقاً إلكترونياً، إلى جانب إقامة معرض فنّي خاص برسومات الكتب ذاتها، والتي تتضمن باقة متميزة من الأعمال الخاصة للرسامين العرب. وقالت مروة العقروبي: «يعكس تنظيم المعرض اهتمامنا الكبير بالعاملين في مجال أدب الطفل العربي المبدعين الذين أثروا الجائزة بأعمالهم القيمة، حيث ارتأينا أن يكون متزامناً مع فعاليات واحد من أهم الأحداث الثقافية الأوروبية والعالمية، وهو معرض باريس الدولي للكتاب الذي نحرص في المجلس على أن نشارك فيه بشكل دوري بهدف لفت أنظار جموع الأدباء والمفكرين إلى الأنشطة والمبادرات التي نقوم بها سنوياً، بهدف الارتقاء بواقع الثقافة وصناعة الكتاب على الصعيد المحلي والعالمي».