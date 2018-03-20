الشعر العربي والفرنسي على منصة الشارقة

باريس (الاتحاد)

نظم جناح الشارقة المشارك في معرض باريس للكتاب ثلاث أمسيات شعرية، نقلت للقارئ الفرنسي التجربة الشعرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجانباً من حراك القصيدة في العالم العربي، رافقتها قراءات مترجمة للشعراء المشاركين ألقاها الشاعر والناقد اللبناني عبده وازن.

وتميزت الأمسية الأولى بمقدمة شعرية، أطلت بها الشاعرة شيخة المطيري على الحضور، الذي توزع على الكراسي وبين جنبات الجناح، مستمتعاً بالشعر العربي يطوف في فضاءات المعرض، حيث دمجت المطيري بين الإلقاء والمشهدية في تقديمها لأمسية «طيف الخيال».

وابتدأت الأمسية بقصيدة دينية، تحكي رسالة الإسلام والتسامح الإنساني، ألقاها الشاعر الدكتور شهاب غانم، وقد سبق للمنشد العالمي سامي يوسف أن غناها وهي بعنوان: «نور على نور». ثم زاد من شجن الجمهور في قصيدة أهداها الشاعر إلى حفيدته هنوف، والتي تعد القصيدة الأقرب إلى قلبه، وفق قوله.

أما الشاعرة الإماراتية صالحة غابش، فألقت قصائد منوعة تظهر مدى ثراء التجربة النسوية وفرادتها في الشعر الإماراتي، لا سيما أن الأديبات والشاعرات الإماراتيات حققن حضوراً لافتاً في فعاليات اختيار الشارقة ضيفاً مميزاً على «باريس للكتاب».