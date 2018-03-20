عباس يتهم «حماس» بمحاولة اغتيال الحمدالله

عواصم (وكالات)

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، حركة حماس بالوقوف وراء الاعتداء الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله خلال زيارته لقطاع غزة في 13 مارس الجاري. وقال عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله إن «حماس تقف وراء الاعتداء الذي استهدف الحمد الله» وأضاف «ارتكبوا الجريمة الحمقاء». وأضاف أن «حماس تقف وراء الاعتداء على موكب الحمد الله وما جرى نتيجة مباحثات المصالحة معها، ولو نجحت عملية الاغتيال لكانت نتائجها كارثية وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية». وانتقد عباس بشدة حركة حماس، وقال إن على الحركة أن تتحمل كل مسؤوليات قطاع غزة أو أن تسلم إدارته بالكامل، بما في ذلك الملف الأمني، إلى السلطة الفلسطينية.

كما شنَّ الرئيس الفلسطيني هجوماً عنيفاً على السفير الأميركي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، الذي دافع عن الاستيطان بزعم أن الإسرائيليين يبنون في أرضهم، ونعت عباس، السفير الأميركي في تصريحاته بـ «ابن الكلب». وفي سياق متصل، أكد عباس مضي السلطة في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي تباحث مع الرئيس الفلسطيني، أمس، هاتفياً حول التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة المضي قدماً في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والعمل على احتواء أي خلافات، والتغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني. وخلال الاتصال تمت مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية.

إلى ذلك، أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمسكها بالحفاظ على البند السابع من أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفته بنداً ثابتاً يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل.