عقوبات أوروبية على 4 مسؤولين سوريين

بروكسل (أ ف ب)

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على أربعة مسؤولين سوريين كبار بسبب استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين، وسط تقارير بأن قوات الرئيس السوري بشار الأسد استخدمت غاز الكلور في الغوطة الشرقية.

وفرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات على ضابط رفيع في الجيش السوري وثلاثة علماء يعملون في مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري، وتشتمل العقوبات حظر سفرهم وتجميد أرصدتهم. وبذلك يرتفع إلى 261 عدد عناصر النظام الذين فرض عليهم الاتحاد عقوبات خلال النزاع المستمر منذ 7 سنوات. وقال الوزراء في بروكسل «أضاف الاتحاد الأوروبي 4 أشخاص إلى القائمة بسبب دورهم في تطوير واستخدام أسلحة كيميائية ضد سكان مدنيين، تماشياً مع سياسة الاتحاد بمكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية».