عمليات شراء «انتقائية» تدعم مؤشرات الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

نجحت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في اختراق مستويات مقاومة جديدة والتماسك أمام عمليات جني أرباح متوقعة، لتغلق مع نهاية جلسة أمس على ارتفاع بفعل تعاملات إيجابية تمت على عدد من الأسهم «المنتقاة»، بالتزامن مع تراجع أحجام وقيم التداولات بالمقارنة مع مستويات السيولة السائدة خلال الجلسات الماضية، فيما تصاعدت وتيرة اهتمام الاستثمار المؤسسي بالأسهم «القيادية» المدرجة مع تزايد توقعات تسجيل الشركات لنتائج سنوية إيجابية.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 545.7 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 361.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5384 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفع منها 30 سهماً، فيما تراجعت أسعار 21 سهماً، وظلت أسعار 14 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسته على ارتفاع بلغت نسبته 0.17% ليغلق عند مستوى 4593 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 86.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 128.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1350 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 30 شركة مدرجة، ارتفع منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 7 على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أغلق مرتفعاً بنسبة 0.38% عند مستوى 3503 نقاط، بعدما تم التعامل على أكثر من 275.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 417 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4034 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهماً، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق.