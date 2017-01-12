«الانضباط»: لا يوجد دليل أن النصر زور مستند فاندرلي!

معتز الشامي (دبي)

عقد الفريق القانوني بنادي العين، اجتماعاً مساء أمس لمناقشة الأمور القانونية كافة، والدفوع المتوقع تقديمها إلى الجهات القضائية في اتحاد الكرة، لا سيما أن «الزعيم» كان استأنف ضد قرار لجنة الانضباط التي رفضت نظر شكواه، كما شكا إلى لجنة أوضاع اللاعبين، والتي رفضت نظر الشكوى، وبالتالي تم تقديم شكوى ثالثة إلى هيئة التحكيم بالاتحاد، لاختصام لجنة أوضاع اللاعبين، والمطالبة بإبطال قيد فاندرلي، واعتبار «الزعيم» فائزاً ومتأهلاً لقبل نهائي كأس رئيس الدولة على حساب النصر.

ويقدم الفريق القانوني للعين خلال ساعات مذكرة شاملة، ترفع إلى هيئة التحكيم وأيضاً إلى لجنة الاستئناف التي تنظر القضية في الأيام المقبلة، كما يقوم المستشار علي شامس، رئيس هيئة التحكيم، بتشكيل فريق ثلاثي لنظر القضية، حيث يختار العين من يمثله في القضية، ويختار الطرف الآخر، وهو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أو نادي النصر، من يمثله في الهيئة، بينما يتم تعيين رئيس للجنة التي تنظر القضية، والمتوقع بحسب اختصاصات الهيئة وآلية عملها، أن يتم فتح تحقيق شامل في القضية، ومراجعة جميع أوراقها والاستماع لمختلف الأطراف، وهو ما لم يحدث عند نظر القضية، للمرة الأولى في لجنتي أوضاع اللاعبين والانضباط، قبل قيد فاندرلي في كشوفات النصر مع بداية الانتقالات الشتوية الجارية.

أما أهم مرتكزات المذكرة العيناوية، فهي تهتم بعدة مبادئ، أولها ضرورة احترام المادة 10 من لائحة التعميم السنوي، للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي تمنع قيد اللاعب بجنسيتين مختلفتين في نفس الموسم، ويرى الخبراء القانونيون أن هذه المادة تحدثت عن القيد «الطبيعي» بجنسيتين يملكهما اللاعب، دون تشكك في تزوير إحداهما، فما بالنا بتزوير جنسية منهما بوثيقة ثبوتية قدمت إلى السلطات المختصة، وهو ما يمكن اعتباره أهم الحجج القانونية للدفاع العيناوي.

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