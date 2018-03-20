عواصم (وكالات)

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، من أن سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي وقد تشهد عودة تنظيم «داعش» إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية لا تقصي أحدا.وقال لجمهور في معهد الدراسات العليا في جنيف «الحقيقة هي أن التقسيم الهادئ والطويل المدى لسوريا، الذي نشهده في اللحظة الراهنة في مناطق سيطرة مختلفة، سيكون كارثة ليس فقط على سوريا بل على المنطقة بأكملها». وأضاف «من دون حل سياسي لا يقصي أحدا، بما يشمل من تم استبعادهم، وتحديدا الأغلبية السنة، ستعود داعش».

جاء ذلك في وقت أكدت مصادر كردية سورية، أمس، أن أكثر من 200 ألف شخص فروا من عفرين يعيشون بلا مأوى في مناطق قريبة، ويفتقرون للغذاء والماء، واستمرار عمليات النهب وحرق المحال التجارية والبيوت في المدينة التي انفجرت بأحد أبنيتها قنبلة، فقتلت 7 مدنيين و4 مقاتلين من «الجيش السوري الحر». ونددت فصائل معارضة بعمليات النهب والتدمير التي تجري بعفرين، بينما أعلنت أنقرة أن قواتها لن تبقى هناك طويلاً، لكنها ستمد عملياتها إلى مدن الشريط الحدودي. في حين تجدد القصف الجوي والصاروخي على الغوطة الشرقية قرب دمشق، فقتل 17 مدنياً في دوما وحرستا، وسط أنباء عن قرب موافقة بعض مسلحي المعارضة في الغوطة على الانسحاب من جيب بحرستا.

وقالت هيفي مصطفى، عضو الإدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين السورية أمس: «إن أكثر من 200 ألف شخص فروا من عفرين نتيجة العملية العسكرية». وأضافت: «إن أصحاب السيارات ينامون في سياراتهم، ومن لا يملكون سيارات ينامون أسفل الأشجار مع أبنائهم»، مؤكدة أن المدنيين المتبقين في عفرين يواجهون تهديدات من الجماعات المدعومة من تركيا.

وأكد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، بروسك حسكة، أن المدنيين الفارين من عفرين يعانون أوضاعاً إنسانية متدهورة، وسط عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات الأفراد تقوم بها القوات الموالية لتركيا. وقال: «إنهم ينهبون المنازل، ويحرقون المؤسسات، ويحطمون تماثيل الرموز، تماماً كما فعل مسلحو داعش في المناطق التي كانوا يجتاحونها».