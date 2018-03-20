مقتل بريطانية شاركت في معارك عفرين



تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2018 بيروت (أ ف ب) أعلنت وحدات حماية المرأة الكردية، أمس، مصرع مقاتلة بريطانية شاركت في المعارك التي خاضتها ضد الهجوم التركي على منطقة عفرين في شمال سوريا. وقالت المتحدثة باسم الوحدات نسرين عبدالله، أمس، إن المقاتلة البريطانية آنا كامبل قتلت «في 15 مارس في قصف تركي على جبهات مدينة عفرين». وأضافت «تبلغنا البارحة بمقتلها وتواصلنا مع عائلتها». وانضمت كامبل المتحدرة من مدينة لويس في جنوب بريطانيا إلى صفوف الوحدات الكردية في مايو 2017، وفق عبدالله، وشاركت المقاتلة البريطانية في «تدريبات مكثفة» من دون أن تنضم إلى جبهات القتال. وأوضحت المتحدثة «بعد الهجوم على منطقة عفرين، أصرت على أن يتم إرسالها إلى هناك».