شادي صلاح الدين (لندن)

أكدت مصادر إعلامية أن العاصمة البريطانية لندن تمثل المحور الذي يركز عليه «نظام الحمدين» في خداع العالم الغربي، ودس رسائله المسمومة في غلاف إعلامي عبر تمويل عدد من القنوات والمواقع الإخبارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضحوا أنه نظرا لأن زواج قطر بجماعة الإخوان الإرهابية هو زواج كاثوليكي لا طلاق فيه، فإن لندن هي مركز إعلامي مهم للإخوان، وبتمويل قطري، كما كشف أعضاء النظام نفسه في تصريحات علنية وخاصة.

وكشفت المصادر في تصريحات لـ «الاتحاد» عن تمويل نظام الحمدين لعدد من القنوات التي تبث من العاصمة البريطانية، ويديرها موظفون موالون للنظام القطري في شكل «معارضين» للأنظمة الحاكمة في بلادهم بهدف ضرب استقرار المنطقة.

وأضافت : قام النظام القطري خلال السنوات القليلة الماضية بإنشاء عدد من شركات الإنتاج لتصبح واجهة التمويل من الدوحة، ومن بينها شركة «إيه تو زد»، وشركة «ريفليكشنز»، والتي يصب تمويلها على عدد من القنوات ومنها قناة «الحوار»، التي تبث من لندن، وتعتبر الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها النظام القطري والإخواني في بث سمومه، رغم وجود شبكة «العربي الجديد» التي أنشئت منذ عدة سنوات.

يذكر أن تسجيلاً صوتياً مسرب لأمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، قد أثار جدلا واسعا، بسبب كشفه كيف تعمل قطر على زعزعة استقرار جيرانها من خلال تمويل حركات المعارضة وتمويل قنوات لبث أكاذيب لصالح النظام القطري. ولم يجد الأمير السابق حرجا في الاعتراف بتمويل أذرع إعلامية لجماعات المعارضة، قائلا «إحنا اللي خلقنا قناة الحوار في لندن، إحنا اللي بنغذي قناة الجديد في لبنان، ويعرف كثير من الإعلاميين أن صحفيي قناة المنار وقناة الجديد تدربوا في قطر، خاصة في قناة الجزيرة.»