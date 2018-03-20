ولي العهد السعودي يتعهد باجتثاث فكر «الإخوان»

الرياض (وكالات)

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بالقضاء الكامل على ما تبقى من فكر عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية في مدارس السعودية. وقال ابن سلمان في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية قبيل توجهه للعاصمة الأميركية واشنطن في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض ونائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، إضافة إلى العشرات من أعضاء الكونجرس، ويبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إن «المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر جماعة الإخوان، ولا يزال البعض منهم موجوداً، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائياً». ورداً على سؤال مقدمة البرنامج، نورا أودونيل، بشأن القضاء على التشدد في النظام التعليمي، أجاب ابن سلمان قائلاً «بالطبع سنقضي على التشدد، فلا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة».

«هتلر الجديد»

وعن الشأن الإيراني، وجه ولي العهد السعودي سيلاً من الاتهامات لإيران ومرشدها خامنئي. وقال ابن سلمان «قلت إن خامنئي هو هتلر الجديد لأنه يريد التوسع وينفذ مشروعه الخاص في الشرق الأوسط كما هتلر في زمنه».

وأكد أنه في حال طورت إيران قنبلة نووية، فإن السعودية ستقوم بالشيء نفسه وفي أسرع وقت ممكن. وقال ولي العهد السعودي إن «إيران ليست نداً للسعودية»، واتهمها بحماية عناصر «القاعدة» ورفض تسليمهم للعدالة، وإيواء الزعيم الجديد للتنظيم حمزة بن لادن، وهو نجل أسامة بن لادن، مشيراً إلى أن أسامة بن لادن سعى لإحداث شرخ بين الشرق الأوسط والغرب، خاصة السعودية والولايات المتحدة. وقال «أسامة بن لادن جنّد 15 سعودياً في هجمات 11 سبتمبر، بهدف واضح، ووفقاً لوثائق وكالة المخابرات المركزية وتحقيقات الكونجرس، أراد أسامة بن لادن خلق انشقاق بين الشرق الأوسط والغرب، بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية». وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة نجحت كثيراً في السنوات الأخيرة في معالجة الشرخ الذي خلقه بن لادن بينها وبين الغرب. وأضاف، أن «جيلنا عانى كثيراً من نموذج الإسلام المتطرف بعد عام 1979» قائلاً: «بعد 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف».