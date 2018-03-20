سلسلة الندوات الحوارية لـ «رواق الفكر»

أبوظبي(الاتحاد)

عادت سلسلة الندوات الحوارية لمبادرة «رواق الفكر» للعام الثامن على التوالي ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2018، والتي تجمع سنوياً نخبة من كبار الشخصيات الفاعلة في ميادين الفكر والسياسة والثقافة، في حوارات تفاعلية مع الجمهور والطلبة. وجهت المبادرة دعوة لطلبة الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى دولة الإمارات، للمشاركة في الندوات والنقاشات التي تستكشف هذا العام الثقافة الإماراتية والصناعات الإبداعية.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: خلال أكثر من ثمانية أعوام ظلّ مهرجان أبوظبي يقدم سنوياً سلسلة الندوات الحوارية «رواق الفكر» إسهاماً منه في استكشاف أفضل الممارسات في مجالات المعرفة والفكر والرأي، عبر تسليط الضوء على التجارب العالمية للرواد من المتخصصين والأكاديميين وكبار الفنانين، ونقل تجربتهم المعرفية إلى جمهورنا الإماراتي، وخاصة الشباب من طلبة الجامعات.

وأضافت: تسهم الندوات الحوارية في تقديم نموذج عالمي تربوي وتعليمي بهوية إماراتية تحافظ على أصالتها وعراقتها عبر تحرير القدرات وتعزيز المهارات والارتقاء بوعي وذائقة الجمهور ترجمةً للرؤية الثقافية لأبوظبي في الاستثمار في المستقبل وريادة الابتكار واستدامة اقتصاد المعرفة.

أقيمت أولى الندوات الحوارية مساء يوم الخميس الماضي 8 مارس، بمناسبة «يوم المرأة العالمي»، وتم خلاله مناقشة الدور القيادي للمرأة في القرن الحادي والعشرين، بمشاركة طلبة جامعة زايد. وعرضت سيليست شينك، رئيس الجامعة الأميركية في باريس، مسيرتها المهنية الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال التعليم بفرنسا. كما شهدت الندوة عروض شرح منفردة قدمها الطلاب، وذلك ضمن حوارات الندوة حول أهمية مشاركة المرأة ودورها القيادي عبر مختلف القطاعات.

وتتوسع سلسلة الندوات هذا العام لتشمل «الحلقات الشبابية»، والتي تقام بمشاركة مجموعات مجتمعية غير رسمية ومتحدثين متخصصين لمناقشة عدد من الموضوعات، التي تستكشف الأفكار الأساسية المرتبطة بشكل وثيق بمهرجان أبوظبي، وأقيمت ثاني الندوات الحوارية مساء يوم الأحد 11 مارس، والتي تمحورت حول إدارة فرق الأوركسترا والفنون، بحضور ومشاركة مجموعة من طلبة جامعة باريس السوربون أبوظبي، وحشد كبير من الجمهور، وحاضر في الندوة ماورو بوكاريلي، المدير الفني لأوركسترا أكاديمية سانتا تشيتشيليا الوطنية – روما، والتي شاركت في حفلين لأول مرة في منطقة الخليج ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2018، كما أن سلسلة الندوات الحوارية "رواق الفكر" قد انطلقت لأول مرة في عام 2010، ونظمت حتى الآن 24 ندوة حوارية، واستضافت 107 متحدثين، وجمهوراً يزيد على 2700 شخص.