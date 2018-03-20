سلسلة الندوات الحوارية لـ «رواق الفكر»

أبوظبي(الاتحاد)
عادت سلسلة الندوات الحوارية لمبادرة «رواق الفكر» للعام الثامن على التوالي ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2018، والتي تجمع سنوياً نخبة من كبار الشخصيات الفاعلة في ميادين الفكر والسياسة والثقافة، في حوارات تفاعلية مع الجمهور والطلبة. وجهت المبادرة دعوة لطلبة الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى دولة الإمارات، للمشاركة في الندوات والنقاشات التي تستكشف هذا العام الثقافة الإماراتية والصناعات الإبداعية.
وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: خلال أكثر من ثمانية أعوام ظلّ مهرجان أبوظبي يقدم سنوياً سلسلة الندوات الحوارية «رواق الفكر» إسهاماً منه في استكشاف أفضل الممارسات في مجالات المعرفة والفكر والرأي، عبر تسليط الضوء على التجارب العالمية للرواد من المتخصصين والأكاديميين وكبار الفنانين، ونقل تجربتهم المعرفية إلى جمهورنا الإماراتي، وخاصة الشباب من طلبة الجامعات.
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أقيمت أولى الندوات الحوارية مساء يوم الخميس الماضي 8 مارس، بمناسبة «يوم المرأة العالمي»، وتم خلاله مناقشة الدور القيادي للمرأة في القرن الحادي والعشرين، بمشاركة طلبة جامعة زايد. وعرضت سيليست شينك، رئيس الجامعة الأميركية في باريس، مسيرتها المهنية الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال التعليم بفرنسا. كما شهدت الندوة عروض شرح منفردة قدمها الطلاب، وذلك ضمن حوارات الندوة حول أهمية مشاركة المرأة ودورها القيادي عبر مختلف القطاعات.
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